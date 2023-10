Lui è ricoverato in ospedale: i ladri  ne approfittano e gli svaligiano la casa

Mentre lui è ricoverato in ospedale, i ladri gli svaligiano la casa. È successo a un anziano residente a Roè Volciano che, in questi giorni, è fuori casa proprio per via di un problema di salute che lo costringe in un letto d’ospedale.

Il colpo è stato messo a segno con il calare della sera, tra le 18 e le 19.40 di giovedì 12 ottobre. I malviventi si sono intrufolati nell’abitazione di via Ugo Ziliani dopo aver forzato una finestra: nemmeno il sistema di allarme, che protegge la casa, li avrebbe fatti desistere. Veloci e silenziosi: evidentemente senza essere notati da nessuno, hanno messo sottosopra l’abitazione per cercare oggetti di valore e poi fuggire a gambe levate.

L’amara sorpresa è stata fatta dai nipoti dell’anziano che, oltre a sporgere denuncia ai carabinieri, hanno segnalato il furto sulle pagine Facebook del paese, per allertare la cittadinanza ma anche per chiedere a chiunque abbia notato qualcosa di sospetto di contattare i carabinieri.