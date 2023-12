Gli bruciano il furgone davanti a casa: preso il responsabile

Le fiamme che divampano all’improvviso, all’ora di cena, e avvolgono rapidamente il furgone che aveva appena parcheggiato sotto casa. I vicini che lanciano l’allarme e la corsa dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. Un intervengo tempestivo che però non è riuscito a salvare il mezzo, un Renault Traffic: è andato completamente distrutto nell’incendio divampato lo scorso 3 dicembre.Â

Gli accertamenti della polizia locale della Valsabbia hanno però consentito di non archiviare il caso: i tanti indizi raccolti sulla scena, hanno consentito di appurare che il furgone, di proprietà di un uomo di casa in paese, fosse stato manomesso e che le fiamme fossero state appiccate.Â

Poi la svolta. Grazie alle telecamere e alle testimonianze, gli agenti sono riusciti a dare un nome e un volto al presunto responsabile dell’incendio doloso: un uomo di casa a Toscolano Maderno, con alle spalle alcuni precedenti. Nei giorni scorsi è stato convocato in caserma: messo davanti alle prove, avrebbe negato ogni addebito. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per danneggiamento a seguito di incendio.

Le indagini proseguono per accertare le motivazioni che hanno portato l’uomo a dare fuoco al furgone di un conoscente. Non solo: non si esclude che altre persone possano essere coinvolte nella vicenda.Â