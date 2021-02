Cade dalla scala: elettricista bresciano in gravi condizioni

Nella serata di lunedì non era ancora stato dichiarato fuori pericolo: sono gravi le condizioni dell'elettricista di 51 anni, residente a Gavardo, che in mattinata è precipitato da oltre 3 metri d'altezza mentre stava lavorando su una scala all'esterno dell'azienda Stip Bresciana di Via Brescia a Roè Volciano.

Dipendente di una ditta esterna, è caduto dopo aver perso l'equilibrio e ha battuto la testa: ha perso i sensi e si è procurato, oltre a un forte trauma cranico, anche varie contusioni e forse qualche frattura. E' stato soccorso sul posto dall'automedica e da un'ambulanza dei volontari dell'Anc Valle del Chiese, arrivati dai Tormini.

I rilievi di Ats e Carabinieri

Dopo essere stato medicato è stato caricato sull'elicottero decollato da Bergamo, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, al Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso. Trattandosi di un infortunio sul lavoro, i rilievi sono stati affidati ai tecnici del Psal – il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Ats di Brescia – con il supporto dei carabinieri della compagnia di Salò.