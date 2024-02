L'avvicina con una scusa, poi le ruba la borsetta: paura in paese

L’ha avvicinata con una scusa, poi le ha strappato con forza la borsetta. È accaduto in pieno giorno a Roè Volciano. Erano circa le 11 di lunedì mattina: la vittima stava camminando da sola lungo le strade del paese, quando un giovane uomo le si è avvicinato. Le sue intenzioni non erano affatto buone: in pochi attimi ha afferrato con violenza la borsa, che la donna stringeva tra le mani, per poi fuggire a gambe levate nel bosco.

Molta, moltissima, paura per la donna: all’interno della borsetta - oltre a soldi e documenti - c’erano pure il cellulare e le chiavi di casa. La vittima dello scippo non si è però persa d’animo: è riuscita a raggiungere un parente che abita nella zona e da lì a chiedere aiuto alla polizia locale della Valsabbia.

E gli agenti, coordinati dal comandante Fabio Vallini, hanno immediatamente avviato le indagini. Una volta raggiunta la donna, e raccolte le prime informazioni, i sospetti della Locale si sono concentrati su un ragazzo pregiudicato e già noto per precedenti specifici. Il modus operandi del ladro era infatti molto simile a quello del giovane già finito nel mirino delle forze dell’ordine.

Ottenuta l’autorizzazione dal magistrato, è scattato il blitz nella casa del sospettato, che abita in un comune limitrofo. Avrebbe tentato di negare ogni responsabilità, ma una volta messo davanti alla prove - schiaccianti - raccolte dagli agenti ha confessato e consegnato la borsa - e il suo contenuto - che aveva sottratto alla malcapitata donna.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per furto con strappo, oltre a una segnalazione all'ufficio immigrazione della Questura affinché valuti la sua posizione, visto che ha chiesto un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Tutto è bene quello che finisce bene: la signora derubata, una volta ripresa la borsa, ha ringraziato ed elogiato gli agenti per l'intervento tempestivo, promettendo che lo farà anche pubblicamente, scrivendo una lettera al sindaco.