Una tragedia immensa: stroncato da un brutto male, bimbo muore a soli 7 anni

Lacrime e sgomento. Tante preghiere e poche parole per tentare di lenire un dolore che ha sconvolto l’intera comunità: Roè Volciano piange la scomparsa di un bimbo strappato alle braccia di mamma e papà a soli 7 anni.



David Atzeni si spento nei giorni scorsi, ucciso da una grave malattia. Un piccolo guerriero che ha combattuto a lungo: la terribile diagnosi era arrivata due anni fa e da allora, lui e i suoi genitori non si erano mai arresi. Era stato sottoposto anche a un trapianto di midollo osseo, ma l’intervento - realizzato grazie alla generosità di un anonimo donatore - purtroppo non è bastato a salvargli la vita.

“Sarai sempre nei nostri cuori… Vogliamo ricordarti così”, si legge in un post pubblicato - insieme a una foto che ritrae il piccolo David sorridente, insieme ai suoi robot giocattolo - sulla pagina Facebook dell’associazione dei genitori di Roè Volciano. Centinaia i messaggi di cordoglio, tra questi il toccante ricordo di una delle maestre del bimbo.

"Voglio pensarti come un super angioletto bello, vivace, furbetto… Come quando mi giravi intorno. Rimarrai sempre nel mio cuore, non può essere diversamente: ti ho visto appena nato e non ti ho più perso di vista. Sono sicura che qualcosa ti ho trasmesso ma tu, tanto, hai insegnato a me."

Tutta la comunità in questi giorni segnati dal dolore si è stretta attorno ai genitori, mamma Sonia e papà Simone, e ai fratellini Michael e Nicolas. I funerali del piccolo David saranno celebrati sabato pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Pietro.