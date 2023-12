Senza patente, si mette al volante di un'auto per consegnare la cocaina: arrestato

Seguito con discrezione dagli agenti della polizia locale della Valle Sabbia mentre, nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 dicembre, si spostava in auto, è stato fermato dopo che aveva consegnato la droga a un cliente. Le manette per lo spacciatore sono scattate in un parcheggio di Roè Volciano, dove era appunto avvenuto lo scambio di cocaina.

Poi è scattato il blitz nella sua abitazione e in un garage: oltre a residue tracce di polvere bianca, sostanze per tagliare lo stupefacente e a numerosi cellulari usati per ricevere gli ordini dai clienti, la Locale ha scovato documenti appartenenti ad altre persone, che ne avevano denunciato lo smarrimento, e una targa rubata. Non solo: dagli accertamenti è emerso che il pusher era pure senza patente, perché la licenza di guida gli era stata revocata.

Oltre alle manette per spaccio, sono quindi scattate due denunce: per ricettazione, ma pure per guida senza patente. L’arresto è stato convalidato: il giudice ha però rimesso in libertà il pusher in vista della prossima udienza (comparirà in aula a gennai). Guai anche per il cliente: segnalato, come assuntore, alla Prefettura gli è stata anche ritirata la patente.