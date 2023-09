Strada stretta, il camion si incastra: azzarda la manovra e demolisce un muro

Ha imboccato una strada vietata ai mezzi pesanti, perché troppo stretta, finendo inevitabilmente per restare incastrato. Poi ha azzardato una manovra per riuscire a liberare il camion, peggiorando però la situazione. È successo nella mattinata di ieri nel cuore di Roè Volciano: il conducente di un camion ha deciso di imboccare una via tortuosa ignorando i cartelli stradali, ben visibili, che proibiscono il passaggio agli autoarticolati.

E, inevitabilmente, nel punto in cui la strada si restringe il mezzo pesante è rimasto bloccato. Ma l’autista non si è arreso: ha ingranato la retro per tornare indietro indenne. Ma dopo alcuni minuti di manovra la situazione è precipitata: il cassone del mezzo pesante ha demolito il muro e i contatori del gas di una casa privata.

A quel punto è scattata la chiamata all’aggregazione di polizia locale della Valsabbia: il tempestivo intervento di una pattuglia ha permesso di identificare il camionista che, non solo dovrà pagare la sanzione prevista per aver ignorato divieti, ma dovrà rispondere anche degli ingenti danni provocati.

Per mettere in sicurezza la zona si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Unareti.