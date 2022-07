Ragazza si sporge dal ponte e precipita nel fiume: salvata dai passanti

Un volo di diversi metri dal ponte sul fiume Chiese, lungo la (quasi) omonima strada - Via Ponte Chiese - di Roè Volciano: è la brutta disavventura capitata mercoledì pomeriggio a una ragazza che abita in paese. Non si sa bene per quale motivo, per ora prevarrebbe l'ipotesi di una clamorosa disattenzione, si sarebbe sporta un po' troppo fino a precipitare di sotto, dritta in acqua.

Poteva andare peggio, molto peggio: complice anche i livelli bassi del fiume, in questi tempi di siccità da record. Ma allo stesso tempo è grazie all'acqua bassa che alcuni passanti sono riusciti a soccorrerla, riportandola subito a riva.

Sul posto ambulanza e carabinieri

In via precauzionale, e come è giusto che sia, sono stati allertati anche i soccorsi: sul posto un'ambulanza dell'Anc, arrivata dai Tormini, che ha visitato e medicato in loco la ragazza. Sono arrivati anche i carabinieri di Salò per i rilievi, ma la giornata si è conclusa con un nulla da segnalare. Una volta tanto, lo si può dire: tutto è bene ciò che finisce bene.