Trovato morto in casa il professore Rodolfo Stigliani

C'è tutta la comunità in lutto per la scomparsa di Rodolfo Stigliani: 65 anni, è stato trovato morto martedì sera nella sua abitazione di Leno, dove da tempo viveva con l'anziano padre, quest'ultimo non autosufficiente. A dare l'allarme è stato il fratello, preoccupato perché Rodolfo da parecchie ore non rispondeva al telefono. Intorno alle 23 i Vigili del Fuoco hanno sfondato la porta d'ingresso insieme ai carabinieri: una volta all'interno, l'uomo è stato trovato esanime nel suo letto. Rodolfo Stigliani sarebbe morto nel sonno, mentre dormiva: i rilievi dei carabinieri e i successivi accertamenti medico-legali hanno confermato il decesso per cause naturali.

Il ricordo del prof. Stigliani

La salma riposa alla Casa del commiato Pini di Offlaga: giovedì pomeriggio alle 14.30 i funerali, nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo di Leno. Lo piangono i suoi familiari, tra cui il padre e il fratello, i suoi amici e i suoi studenti. Originario di Stadolina di Vione, in Valcamonica, da una vita viveva nella Bassa: ex professore all'istituto Capirola di Leno, era da poco andato in pensione ma continuava a dare una mano, quando poteva, al mondo della scuola.

"Tutto l'istituto Capirola - si legge in una nota - è toccato profondamente dalla sua improvvisa scomparsa, e ricorda con grande affetto il professor Rodolfo Stigliani, storico docente di geografia della nostra scuola e sorridente gentiluomo d'altri tempi".