Ragazzina esce di casa e scompare nel nulla: ricerche in corso

È uscita di casa alle 9 di mercoledì mattina e non è più tornata. Sono ore d'angoscia per i genitori di Beatrice: della ragazzina di 14 anni non si hanno infatti più notizie da ormai oltre 24 ore. La madre ha denunciato tempestivamente la scomparsa ai carabinieri e sono scattate le ricerche: sul campo ci sono i volontari della protezione civile di Rodengo Saiano e di Gussago, i vigili del fuoco e i militari dell'Arma.

Stando a quanto scritto dal Comune di Rodengo Saiano, che ha condiviso un appello su Facebook, la 14enne sarebbe stata avvistata per l'ultima volta in zona Padergnone: indossava un paio di leggins neri, una felpa nera e un paio di scarpe bianche. La conferma arriverebbe anche dalle celle telefoniche agganciate dal cellulare dell'adolescente, che suonerebbe a vuoto ma non sarebbe mai stato spento.

Per gli inquirenti si tratterebbe di un allontanamento volontario: la 14enne potrebbe aver trovato ospitalità da qualche conoscente, e non sarebbe andata molto lontano. Per questa ragione le ricerche si stanno concentrando nei comuni di Rodengo e Gussago. Chiunque avesse informazioni utili può contattare i carabinieri o la protezione civile.