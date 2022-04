Ragazzina di 14 anni scompare da casa: ore d'angoscia, poi il lieto fine

È tornata a casa, e sta bene, la ragazzina di 14 anni che si era allontanata da Rodengo Saiano nella mattinata di mercoledì. A trovare Beatrice, questo il nome dell'adolescente, sarebbero stati proprio i suoi genitori.

La bella notizia è arrivata nella tarda serata di giovedì, mettendo fine alle ricerche, durate oltre 24 ore. Dopo la denuncia di scomparsa, sporta dalla madre della 14enne ai carabinieri, erano scesi in campo i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco. L'adolescente non era andata molto lontano: tanto che il suo cellulare, rimasto sempre acceso, aveva agganciato le celle telefoniche di Rodengo Saiano e dei Comuni limitrofi. Per questo le operazioni di ricerca si erano concentrate soprattutto nella zona di Padergnone, dove la 14enne era anche stata avvistata.

La svolta nella serata di giovedì: Beatrice sarebbe tornata autonomamente nell'abitazione di Rodengo Saiano dove vive con la madre. Pare si fosse nascosta in garage: è lì che i genitori l'hanno trovata e l'hanno potuta riabbracciare.