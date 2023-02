Sorprende i ladri sulla sua auto: colpito al volto e minacciato con una pistola

Aveva da poco parcheggiato nei pressi dell’Outlet Franciacorta di Rodengo Saiano, quando l’allarme della sua auto ha cominciato a suonare; senza un attimo pensarci, è tornato sui suoi passi. Poi il pericoloso faccia a faccia con i due malintenzionati, che, dopo aver infranto il vetro della macchina, stavano rovistando all’interno.

Per l’automobilista, un 45enne di Montichiari, sono stati attimi drammatici: appena lo hanno visto, i due malviventi non hanno desistito ma, anzi, lo hanno affrontato. Disposti a tutto pur di ritagliarsi una via di fuga: il 45enne sarebbe stato colpito al volto con un oggetto contundente, e poi pure minacciato con una pistola. Soccorso in un bagno di sangue, il 45enne è stato poi trasportato al Civile di Brescia: ha riportato una profonda ferita alla fronte per suturare la quale sono serviti diversi punti.

L’episodio risale a lunedì 9 gennaio, ma è stato reso noto poche ore fa, a seguito dell’arresto di uno dei due rapinatori. Grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima, i carabinieri di Gussago sono infatti riusciti a identificare in breve tempo uno dei due presunti autori del reato. Si tratta di un 60enne kosovaro: è stato ininterrottamente cercato dai militari e infine rintracciato (nonostante non abbia una fissa dimora) lo scorso 14 febbraio. Per lui sono scattate le manette e si sono pure aperte le porte del carcere. Indagini ancora in corso per identificare il complice.