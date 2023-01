Travolto e schiacciato da una lamiera, operaio muore sul colpo

Un'altra vita spezzata sul lavoro nella nostra provincia: è la terza nel giro di soli 8 giorni. L'ennesimo incidente dall'esito mortale si è verificato nella prima mattinata di oggi, venerdì 20 gennaio, a Rodengo Saiano.

La vittima è un uomo di 64 anni: stando alle prime informazioni trapelate, era al lavoro nello stabilimento di via degli Artigiani della Metra Srl, ditta che produce sistemi in alluminio integrati, quando gli sarebbe caduta addosso una pesante lamiera, schiacciandolo. Inutili gli sforzi per salvarlo da parte dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

La dinamica delle tragedia, avvenuta poco dopo le 9.30, è al vaglio dei carabinieri di Gardone Val Trompia e dei tecnici del nucleo prevenzione e sicurezza sul lavoro di Ats.

È il terzo infortunio dall'esito fatale in 8 giorni: mercoledì 11 gennaio, il grave incidente costato la vita al 28enne Nicola Battagliola (spirato 24 ore più tardi al Civile di Brescia). Lunedì 16 gennaio, mentre Flero diceva addio al giovane operaio, a Seniga perdeva la vita Mario Vergine: precipitato dal tetto della porcilaia che stava sistemando, per il 67enne - titolare dell'azienda agricola "La Vergine" - non c'era stato più nulla da fare.