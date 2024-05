Furibonda lite in strada: giovane uomo preso a bottigliate in testa

Le sirene dell’ambulanza e dei carabinieri, i curiosi in strada ad assistere: è stata una serata decisamente movimentata quella vissuta ieri, domenica 12 maggio, in una zona centrale e residenziale di Rodengo Saiano. Attorno alle 19.40, un acceso diverbio tra due giovani uomini - uno italiano, l'altro sudamericano - è degenerato in un’aggressione a colpi di bottiglia.

La lite tra i due sarebbe scoppiata, per motivi che sono ancora ignoti, in via Pedenaga: ad infiammare gli animi sarebbe stato il troppo alcol ingerito da uno dei due. Urla e spintoni, poi il 30enne italiano sarebbe stato colpito in testa con una bottiglia.

All’arrivo dei militari del Radiomobile di Gardone Val Trompia e dei volontari di Franciacorta soccorso, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, sul posto c’era solo il 30enne che nella colluttazione ha riportato una ferita lacero-contusa al capo: è stato medicato sul posto e poi portato al pronto soccorso dell’ospedale di Ome. Per lui nulla di grave: sarebbe stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

I carabinieri hanno ricostruito la vicenda e, grazie alle testimonianze dei presenti, rintracciato il presunto aggressore che si era allontanato di poche centinaia di metri dal luogo dello scontro. Per lui nessuna conseguenza, almeno per ora: nessuna indagine d'ufficio, ma se lo riterrà opportuno il 30enne ferito potrà sporgere denuncia.