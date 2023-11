Mano schiacciata da un macchinario: operaio in ospedale

Un uomo di 47 anni è stato soccorso nella mattina di oggi, venerdì 17 novembre, in seguito a un infortunio sul lavoro. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 9 da un’azienda di via Case Nuove a Rodengo Saiano. Sul posto sono intervenute un’ambulanza di Franciacorta Soccorso e le forze dell'ordine.

A causa dei traumi e delle fratture riportate ad un mano, rimasta schiacciata sotto un macchinario, l’operaio è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia e sottoposto agli accertamenti del caso. Per fortuna nulla di grave: è già stato dimesso, con una prognosi di una trentina di giorni. La dinamica dell’infortunio è al vaglio degli ispettori del lavoro dell’Ats, intervenuti per i rilievi insieme ai carabinieri.