Grosso incendio devasta un tetto: due famiglie fuori casa

Nessun ferito ma due appartamenti (per ora) inagibili: è il bilancio dell'incendio divampato nel primo pomeriggio di mercoledì - erano circa le 13 - in località Valzina a Rodengo Saiano. Per domare le fiamme ci sono volute diverse ore di lavoro, e l'intervento congiunto di varie squadre dei Vigili del Fuoco, con sette mezzi operativi sul posto.

Due appartamenti inagibili

La buona notizia è che nessuno si è fatto male: la cattiva è che le fiamme, divampate dalla mansarda di un primo appartamento, si sono poi propagate al tetto fino a danneggiare anche l'appartamento confinante. Per motivi di sicurezza gli stessi Vigili del Fuoco hanno dichiarato inagibili le due abitazioni: entrambi i residenti hanno passato la notte fuori casa, e sarà così per qualche giorno.

A scatenare le fiamme, probabilmente, il malfunzionamento di una canna fumaria, che potrebbe essersi surriscaldata oppure aver disperso braci e scintille che poi hanno provocato l'incendio (che è comunque accidentale). Ulteriori accertamenti sono in corso. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri, la Polizia Locale, i tecnici comunali.