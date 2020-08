Si divertono sparando in faccia a una gattina. Ha perso un occhio: "Viva per miracolo"

Animali maltrattati, bersaglio di gesti crudeli e illegali. L'ennesima denuncia arriva da Rodengo Saiano: una gattina di soli 8 mesi è stata colpita in pieno muso da un pallino sparato da un fucile ad aria compressa. La piccola Minou è viva, ma ha perso un occhio. Poteva andare molto peggio, come ci racconta la proprietaria:

"Hanno mirato e poi l'hanno colpita. Minou è viva solo perché il proiettile si è fermato nell'osso cranico. Diversamente le avrebbe trafitto il cervello, come ha evidenziato la radiografia effettuata dal veterinario".

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di Ferragosto: Minou era uscita per dare la caccia a topi nel campo situato di fronte al giardino dell'abitazione dove vive, nei pressi di Viale Europa.

"Mancava da casa solo da qualche ora. In genere arriva per cena: non vedendola ho istintivamente cominciato a chiamarla e dopo poco lei è tornata. Non so nemmeno come abbia fatto a rientrare: era gravemente ferita ad un occhio", spiega ancora la giovane donna.

La proprietaria ha immediatamente compreso che la situazione era critica ed è scattata la corsa verso il veterinario, che ha eseguito le analisi e le cure del caso. La radiografia ha poi confermato la presenza del proiettile. Minou non è in pericolo di vita, per fortuna, ma ha perso l'occhio sinistro, vittima forse di un gioco macabro e crudele, tra violenza e indifferenza.

La giovane proprietaria intanto ha deciso di sporgere denuncia verso ignoti. Alla rabbia e al dolore per quanto accaduto alla micia si aggiunge la preoccupazione per il figlioletto, anche lui gioca in giardino: "E se avessero preso di mira mio figlio? ", conclude allarmata.