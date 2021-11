Rodengo Saiano: morta a 51 anni Annamaria Danesi, giovedì il funerale

Rodengo Saiano in lutto per la prematura scomparsa di Annamaria Danesi, stroncata da una grave malattia a soli 51 anni.



Annamaria lascia nel dolore il marito Sergio Borsarini (molto conosciuto in paese in quanto presidente dell'Associazione Sportiva RS BIKE), i giovani figli Chiara e Pietro e la sorella Giuliana.

I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di Cristo Re a Saiano, alle 15 di giovedi? 18 novembre, partendo dall’abitazione di famiglia in via Carducci. Al termine della messa esequiale, il feretro verrà condotto per la sepoltura al cimitero locale.