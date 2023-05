Malore in azienda, imprenditore muore a 51 anni

È morto a 51 anni Rocco Angelicchio, imprenditore titolare insieme al fratello della Angelicchio srl, azienda di Curno (Bergamo) fondata nel 1972 e specializzata in piscine e arredi per esterni. Si è sentito male lunedì pomeriggio in azienda, poco prima delle 15: a nulla sono valsi i ripetuti tentativi di rianimarlo - sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca - perché il suo cuore non ha più ricominciato a battere.

Mercoledì il funerale

La salma è stata ricomposta e riconsegnata alla famiglia. Rocco Angelicchio, per gli amici semplicemente “Rocky”, lascia nel dolore la compagna Samanta, i figli Matteo, Michele, Francesca e Aurora, i fratelli Giusy, Emilio e Amalia. Il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio a Cologno Monzese, partendo dall’abitazione di Ponte San Pietro.

Classe 1972, aveva compiuto 51 anni nel marzo scorso. Gestiva insieme al fratello Emilio l’azienda Angelicchio srl, fondata nel 1972 dal padre Michele.