Non torna a casa, i figli denunciano la scomparsa: trovata morta nella notte

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della donna di 60 anni, che abitava a Roccafranca, di cui non si avevano notizie dalla mattinata di mercoledì 15 novembre. Si era allontanata da casa lasciando presagire il peggio: i figli in poco tempo avevano lanciato un appello sui social per ritrovarla, denunciando la scomparsa anche ai carabinieri. Le ricerche erano scattate poco dopo, nel tardo pomeriggio di giovedì: gli uomini dell'Arma, insieme ai volontari della protezione civile, avevano setacciato i posti dove la donna era solita recarsi per una passeggiata.

Poche ore dopo, la tragica scoperta: verso le 2.30 di giovedì, il corpo senza vita della 60enne è stato trovato in una zona di campagna di Roccafranca a ridosso del fiume Oglio. Chi indaga non nutrirebbe alcun dubbio: si sarebbe trattato di drammatico un gesto estremo.