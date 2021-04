Nei guai giovane operaio, coltivava marijuana in casa: è stato arrestato

Coltiva marijuana in casa e finisce in manette. Un uomo di 35 anni di Roccafranca è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno trovato una serra artigianale presso la sua abitazione. A metterlo nei guai sono state le numerosi voci circolate sul suo conto in paese.

L’uomo, classe 1986 operaio di Roccafranca, in passato era già stato coinvolto in vicende legate a stupefacenti. Dopo numerose segnalazioni i carabinieri di Rudiano, competenti anche del territorio di Roccafranca, hanno voluto fare luce e hanno fatto irruzione presso l’abitazione dell’uomo. I militari hanno trovato una ventina di piante di marijuana e specifiche attrezzature necessarie per l’illuminazione e l’irrigazione. Oltre a ciò, sono stati sequestrati una decina di grammi di sostanze essiccate.

Le indagini sono in corso, i carabinieri stanno facendo i dovuti approfondimenti sulla questione. L’uomo è stato portato in caserma ed arrestato. Il provvedimento è stato convalidato nell’udienza per direttissima.