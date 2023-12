Il cuore si ferma mentre passeggia, muore in mezzo alla strada

Dramma nella mattinata di oggi, martedì 12 dicembre, a Roccafranca: un uomo di 80 anni è morto mentre stava passeggiando. Si è sentito male all’improvviso, in via santi martiri Gervasio e Protasio: si sarebbe accasciato al suolo mentre camminava. Poco dopo le 8 è stato lanciato l’allarme in codice rosso. In pochi minuti è sopraggiunta un'automedica, oltre a un’ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi.

Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimare l'uomo: all’arrivo dei sanitari il suo cuore aveva già cessato di battere e il medico del 118 non avrebbe potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, per gli accertamenti del caso. Non ci sarebbero dubbi sulla morte per cause naturali, dovuta probabilmente a un arresto cardiaco.

