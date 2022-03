Le fiamme divorano il tetto: inagibile una villetta

Il fumo si è levato in cielo dal pomeriggio, e non si è fermato fino a sera inoltrata. Le fiamme di un incendio divampato alle ore 16:60 in una villetta di Roccafranca hanno costretto una madre e suo figlio a passare la notte da parenti. È successo ieri, sabato 12 marzo, in via Fiume Oglio.

Pochi minuti dopo aver chiamato i soccorsi, sul posto sono giunte - da Brescia e da Orzinuovo - tre squadre di Vigili del fuoco oltre a carabinieri ed ambulanza. Le fiamme, che sarebbero partite da una canna fumaria malfunzionante, hanno intaccato il tetto della villetta a due piani che si trova nei pressi di un capannone di un'impresa edile.

I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo, sui cestelli mobili, prima di domare le fiamme, che hanno letteralmente divorato la copertura, rendendo inagibile l'abitazione.