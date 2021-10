Roccafranca: si è spento all'età di 69 anni Giovanni Amalfi, ex imprenditore edile

L’intera comunità di Roccafranca si stringe attorno alla famiglia di Giovanni Amalfi, scomparso domenica all'età di 69 anni dopo una lunga malattia. Grande appassionato di caccia, era noto per la sua professione di imprenditore edile, ormai in pensione ma – finché le forze gliel'hanno consentito – ancora si recava nei magazzini della ditta per rendersi utile.

Ricordato come una persona schietta e autentica, leale nell’amicizia e dedito al lavoro, Amalfi era sempre disponibile anche per i più bisognosi: era infatti parte attiva del volontariato, divenuto negli anni un punto di riferimento nel paese.



I funerali saranno celebrati oggi alle 15 partendo dalla casa del commiato di Chiari, per raggiungere poi la chiesa parrocchiale di Roccafranca. Lascia nel dolore la moglie Tiziana e i figli Arianna, Nicola e Andrea.