Barista in nero controllata con una telecamera: multato il titolare di un locale

Guai per il titolare di un bar di Roccafranca oggetto, nei giorni scorsi, di un’ispezione della polizia locale del Monte Orfano. Gli agenti, coordinati dal comandante Luca Leone, hanno rilevato numerose irregolarità ed elevato sanzioni per 15 mila euro.

All’interno del locale è stata identificata una 19enne: nonostante lavorasse continuativamente dietro al bancone non era regolarmente assunta e coperta da assicurazioni Inps e Inail. Non solo: la ragazza era spiata dalle telecamere piazzate nel locale dal titolare. L’impianto di sorveglianza, che registrava l’attività dei dipendenti ledendone la privacy, non era stato denunciato all'ispettorato del lavoro.

Non è finita qui. Durante il blitz sono state riscontrare altre irregolarità amministrative: la mancata esposizione dei prezzi e degli ingredienti sui prodotti in vendita ed alimenti non conservati regolarmente.

Nel bar sono presenti anche alcune slot machine ma installate in modo difforme da quanto previsto dalla normativa regionale in materia. Oltre a dover mettere mano al portafogli, il titolare è stato segnalato all’ispettorato del lavoro: rischia la temporanea sospensione dell’attività.