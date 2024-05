Ragazzini si arrampicano su un traliccio di 30 metri e rischiano la vita per un video

Alla faccia della salute: si sono arrampicati sulla cima di un’antenna alta circa 30 metri e da qui, senza dispositivi di sicurezza, hanno girato video poi pubblicati sui social, Instagram e TikTok. Tutto è successo a Roccafranca: i protagonisti sono un gruppo di ragazzini non ancora identificati. L’antenna in questione si trova in Via Santa Marta, posizionata ormai da più di 20 anni: i ragazzini si sarebbero arrampicati lungo il pilone, rischiando inevitabilmente anche la vita (una caduta da quell’altezza sarebbe fatale) per girare video e scattare foto, poi puntualmente pubblicate sui social.

La segnalazione degli ambientalisti

Come riporta Bresciaoggi, il primo a dare la notizia, la vicenda è stata segnalata dal Gruppo ambiente di Roccafranca: “Ai ragazzi servirebbe una sana lezione per far loro comprendere il rischio che corrono”, scrivono. La torre-antenna finisce sotto accusa perché priva di recinzioni e dunque accessibile a tutti. Ma anche per motivi ambientali e di paesaggio: “Al sindaco – fa sapere ancora il Gruppo Ambiente – chiediamo di inserire alberi, tra cui platani, a est del pilone affinché la loro crescita possa contribuire a ridurre l’impatto di questi progetti privi di qualsiasi ammortizzatore ambientale”.