Allevamento abusivo di cani, rifiuti biologici scaricati nei campi: blitz della Locale

Un allevamento abusivo di cani e diversi abusi edilizi: è quanto ha scoperto la Polizia Locale in un cascinale di Roccafranca. La buona notizia è che gli esemplari di razza Shar Pei (37 in tutto) stanno tutti bene: sono stati controllati dai veterinari delle Ats di Rovato e sono risultati tutti in buona salute, nonostante la struttura dove erano ospitati, oltre a non essere autorizzata, non era adeguata alle normative igienico-sanitarie previste a tutela degli animali d'affezione, per evitare il diffondersi di malattie.

In collaborazione con il comandante della Locale di Coccaglio, Luca Leone, gli agenti hanno poi riscontrato 4 abusi edilizi: 3 casette e un magazzino utilizzato come bagno. Le strutture abusive erano pure sprovviste dell'allaccio alla fognatura: scaricavano direttamente nei campi circostanti i rifiuti liquidi e biologici, attraverso un tubo di plastica. Un illecito ambientale che può costare fino a 10mila euro di multa.

Il gestore dell'area – un 30enne residente a Cazzago San Martino – e i 4 proprietari del cascinale sono stati denunciati, in concorso, ai sensi del testo unico sull'edilizia. È stata anche inviata la segnalazione all'ufficio tecnico del Comune, che ha già acquisito alcuni atti in sanatoria, ed emetterà prescrizioni per il ripristino dei luoghi.