Lacrime e dolore, l'ultimo saluto a "Robi": scortato al cimitero dai Vigili del Fuoco

"Ci sorregga la tua mano piagata, quando l'incendio irresistibile avvampa, bruci il male che si annida nelle case degli uomini, non la ricchezza che accresce la potenza della patria. Il rischio è il nostro pane quotidiano, un giorno senza rischio non è vissuto: nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi". E' uno stralcio della preghiera di Santa Barbara dei Vigili del Fuoco, che ha concluso l'omelia in ricordo di Roberto "Robi" Scalvini, presidente emerito del distaccamento di Orzinuovi morto mercoledì scorso per un drammatico incidente. Aveva solo 61 anni.

L'incidente

Pare stesse pulendo la sua pistola, una Glock semiautomatica regolarmente detenuta, quando improvvisamente sarebbe partito un colpo, che l'ha centrato alla testa, senza scampo. Il boato si è sentito in tutto il centro storico: la tragedia si è consumata nel retrobottega del negozio di famiglia, in Via Vittorio Emanuele.

Per lui purtroppo non c'è stato niente da fare. Lunedì mattina nella chiesa parrocchiale di Orzinuovi è stato celebrato il funerale: il corteo è partito a piedi dalla caserma dei Vigili del Fuoco dove era stata allestita la camera ardente. C'era tutto il paese: anche il sindaco Gianpietro Maffoni e il capo-distaccamento Gianluca Colossi.

Il funerale

E poi, la sua famiglia: il figlio Luca, anche lui vigile del fuoco, che ha partecipato al lutto indossando la divisa. Come tutti i suoi colleghi. Robi Scalvini ha lasciato nel dolore la moglie Rossana, il figlio Luca con Debora, la madre Anna, i fratelli Francesco e Laura, la suocera Alvisa, i cognati e i nipoti. La famiglia non ha chiesto fiori, ma offerte per l'associazione Amici dei Pompieri di Orzinuovi.

Momenti di commozione infinita in paese: terminata la funzione, officiata da don Domenico Maidani, la salma è proseguita fino al cimitero, scortata dai mezzi dei Vigili del Fuoco. Il cordoglio è unanime, dai distaccamenti e dalle divise di tutta le provincia, dai sindaci dei paesi vicini (Ludriano, Pompiano, Roccafranca e San Paolo solo per citarne alcuni).