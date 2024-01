Ciliverghe: morto Roberto Rizzonelli, titolare del vivaio Rose Rifiorentissime

Il mondo della botanica ha perso uno dei suoi maestri: lutto in provincia (e non solo) per la scomparsa di Roberto Rizzonelli. Abitava a Bedizzole con la famiglia, insieme alla moglie Adriana Balzi era titolare del vivaio Rose Rifiorentissime di Ciliverghe di Mazzano: lascia nel dolore anche i figli Paola, Giovanni e Marta. Il funerale martedì mattina a Bedizzole.

Marchio registrato dal 2001, il vivaio Rose Rifiorentissime è un'azienda specializzata nella ricerca, coltivazione e introduzione in Italia di rose rifiorenti da collezione, oltre che nella progettazione dei “giardini di rose”. Ma c'è tanto altro: dal 2003 Roberto e Adriana hanno dato vita al Giardino botanico bresciano, una vera e propria “banca della biodiversità”.

Il giardino di Roberto

Ovvero: in un lotto di 2mila metri quadrati sono stati piantati circa 100 alberi da frutto di antiche varietà bresciane, riscoperti e innestati dallo stesso Roberto: meli, peri, fichi, viti, pruni e altri ancora. Gli obiettivi di questo progetto, che proseguirà postumo in suo ricordo, sono innanzitutto la salvaguardia di varietà che altrimenti andrebbero perdute, e a seguire “la volontà di ridestare nei cittadini bresciani l'interesse e l'amore per i frutti della propria terra”. La sua grande passione, la sua ragione di vita.