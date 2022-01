Senza lavoro e senza casa: ex fornaio trovato morto a 54 anni, ucciso dal freddo

Venerdì pomeriggio, un senzatetto di 54 anni è stato trovato morto nella palestra abbandonata sotto il viadotto di Boccaleone, quartiere del comune di Bergamo. La vittima è Roberto Mongodi, per tutti semplicemente Roby: ex fornaio a Sarnico – sul lago d'Iseo – era diventato un clochard dopo aver perso lavoro e alloggio.

L’allarme è stato dato da un altro senzatetto, preoccupato per non aver più visto l'amico da tre settimane. Pare che l'uomo fosse morto da giorni al momento del ritrovamento: da tempo non si sentiva bene, probabilmente è stato stroncato dalle basse temperature e dalle precarie condizioni di salute.

Roberto Mongodi era originario di Castelli Calepio ma si era poi trasferito a Sarnico, dove in passato aveva gestito un forno. Dal 2014 era seguito a Bergamo dalla Caritas e da altri servizi di assistenza del territorio, ma negli ultimi mesi aveva deciso di isolarsi.