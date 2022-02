Una vita in classe ad insegnare: addio al professore Roberto Martina

Ad Asola, e non solo, lo conoscevano tutti: nei giorni scorsi se n’è andato, all’età di 74 anni, il professore Roberto Martina. Si è spento in un letto della residenza San Pietro di Castiglione delle Stiviere, dov’era ricoverato da qualche mese.

Un uomo d'altri tempi, un pezzo di storia della cittadina mantovana: aveva lavorato per quasi mezzo secolo in ambito scolastico come insegnante di matematica alle scuole medie. Ma ha lasciato un segno indelebile anche nel mondo del volontariato, un impegno costante nell'associazionismo: faceva infatti parte del consiglio direttivo della società operaia di mutuo soccorso di Asola.

Un volto noto anche nel Bresciano, dove – per lungo tempo – ha insegnato passando in diversi istituti. Sono centinaia i ricordi che gli ex alunni hanno affidato ai social: “Caro professore, sarà sempre parte dei ricordi migliori della nostra adolescenza”, si legge su Facebook. E ancora: “Addio mitico prof".

Oltre agli ex studenti, lo piangono la moglie Franca, la figlia Alessandra e il fratello Enrico. L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì pomeriggio nella Cattedrale di Sant’Andrea di Asola. Il corteo funebre partirà alle 14.30 dalla casa funeraria Giani di via Industria, dove ora riposa la salma.