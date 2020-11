Fatture false per mezzo miliardo, in fuga in Brasile: arrestato Roberto Guerini

La sua latitanza è durata solo pochi mesi: è stato arrestato in Brasile Roberto Guerini, il commercialista bresciano di 60 anni che risultava coinvolto nella maxi-inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura, che nel febbraio scorso si è conclusa con 86 indagati e 22 misure di custodia cautelare (per altrettanti soggetti tra cui, appunto, anche Guerini).

Intercettato in Brasile: chiesta l'estradizione

Il 60enne è stato intercettato dalla polizia brasiliana, che ha immediatamente informato le autorità italiane: sarebbe già stata richiesta anche l'estradizione, così che possa essere processato in Italia. L'operazione dello scorso inverno aveva permesso di smascherare una rete di insospettabili professionisti, avvocati e commercialisti, politici e incensurati (perfino un religioso) nell'ambito dell'inchiesta denominata “Evasione continua”.

In tal senso, gli uomini della Guardia di Finanza di Brescia – in collaborazione con lo Scico di Roma, il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata – erano riusciti a ricostruire un “giro” di fatture false da mezzo miliardo di euro, per un'evasione fiscale di oltre 80 milioni.

Un laboratorio da mezzo miliardo di false fatture

Tutto sarebbe partito dalla denuncia di un commercialista, in carcere per un'altra inchiesta, che avrebbe raccontato nel dettaglio i meccanismo del “laboratorio” in cui sarebbero state confezionate le false fatture. Le indagini e gli accertamenti sono proseguiti per più di un anno e mezzo: come detto, l'operazione si è conclusa con 86 indagati (tra cui una quarantina in provincia di Brescia) e 22 arresti. Tra questi anche Roberto Guerini, finalmente preso nonostante la sua fuga d'oltreoceano.