Stroncato da un malore al lavoro, Roberto è morto a 58 anni

Roberto Furetta è morto lunedì sera a 58 anni nella sede del Giornale di Brescia, stroncato da un improvviso malore: da tempo, riferisce il quotidiano, era impiegato come addetto al servizio di portierato e reception in Via Solferino. Da sempre a Caino, per tanti anni in città era stato uno stimato e apprezzato calzolaio: gestiva un negozio in Via Fratelli Porcellaga.

Mercoledì il funerale

La salma riposa alla Casa funeraria La Cattolica di Nave, dove è stata allestita la camera ardente: il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio alle 15 nella parrocchia di San Zenone a Caino. Roberto lascia nel dolore la moglie Vilma, i cognati Miriam e Claudio con Lorena, i nipoti Mattia, Anita e Chiara, la suocera Caterina.

Tanti i messaggi di cordoglio: “Oggi ho perso un fratello – scrive l'amico Diego –: troppo spesso lontano dagli occhi, mai lontano dal cuore. Ricordo ogni momento passato insieme e rimpiango tutti quelli passati lontani. Se mai ci ritroveremo, ti riconoscerò dal sorriso”.