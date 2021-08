Morto meccanico di paese: "Eri importante per tutti noi, ci mancherai"

La comunità di Visano è in lutto per la scomparsa di Roberto Fontana, morto a 66 anni: per decenni ha gestito la storica officina di Via Caduti Piazza Loggia, da qualche tempo affiancato dal figlio Andrea. Lo piange anche l'amata moglie Claudia: i funerali saranno celebrati sabato mattina alle 9, nella chiesa parrocchiale del paese.

Molto conosciuto in tutta Visano, ma non solo per il suo lavoro: è stato infatti tra i fondatori dell'associazione Auser, in prima linea nel sostenere il Comune, gli anziani e il volontariato. “Sentiremo sicuramente l'assenza di una figura importante per tutti noi”, ha detto il sindaco Francesco Piacentini al Giornale di Brescia.