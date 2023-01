Medico al Civile, professore in università: è morto Roberto Cattaneo

Sono i suoi stessi colleghi a consacrarne la lunghissima carriera: era considerato la figura più rappresentativa dell'immunologia bresciana, oltre che un esponente di spicco nel panorama professionale e universitario nazionale. Un luminare, ex docente universitario e dirigente ospedaliero: il professore Roberto Cattaneo si è spento a 84 anni.

Per decenni direttore della Cattedra di immunologia clinica dell'Università degli Studi di Brescia, ha formato centinaia di medici bresciani, che ne ricordano "la capacità didattica con cui ha affascinato generazioni di immunologi”, come si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore.

Un professionista e un docente stimato e conosciuto: fino alla pensione aveva diretto il servizio di reumatologia e immunologia dell’ospedale civile di Brescia.

Il funerale verrà celebrato alle 15.30 di oggi, lunedì 9 gennaio, nella parrocchia di San Nazaro e Celso a Brescia. Oltre ai colleghi e agli ex studenti ne piangono la scomparsa la moglie e il figlio.