Uccisa dal cancro a 47 anni, le lacrime del marito: "Dovevamo invecchiare insieme"

Una scomparsa prematura che ha addolorato l'intera comunità di San Zeno Naviglio, quella di Roberta Orizio. La giovane donna se n’è andata mercoledì, dopo aver affrontato la malattia con coraggio e senza mai perdere il sorriso e la speranza, avvolta dall’amore del marito, della figlia e dei genitori. L’affetto e gli abbracci dei familiari hanno fatto da scudo nei tanti momenti difficili, ma purtroppo le terapie non sono riuscite a sconfiggere quel male spietato che se l’è portata via a soli 47 anni.?

Un dolore e un vuoto immenso lasciati dalla sua morte. Sono decine le testimonianze d'affetto apparse sui social nelle scorse ore; tantissimi anche i pensieri rivolti al marito Diego, che – proprio su Facebook – ha scritto un ultimo, struggente messaggio d'addio la compagna di una vita intera.

“Dovevamo invecchiare assieme. Sono fortunato per aver avuto la possibilità di poter condividere 30 anni con te, per te. Fortunato perché ogni volta che alzerò gli occhi al cielo potrò immaginarti. Ogni volta che vedrò nostra figlia potrò vederti e sentirti. Fortunato perché mi hai dato la possibilità di vivere un amore eterno. Fortunato perché ti ho vissuto ogni istante. Hai vissuto la malattia senza mai scoraggiarti con la forza di una leonessa: sono orgoglioso di esserti stato al fianco. Adesso ti auguro di trovare la serenità che questo mondo ti ha tolto. Per sempre tuo.”