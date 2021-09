Uccisa da un malore a 28 anni: Roberta per sempre nel cuore dei suoi amici

Cazzago San Martino ricorda ancora con affetto Roberta Orizio, giovane esponente di Forza Italia che – il 28 settembre 2015 – venne stroncata a soli 28 anni da un violento attacco d'asma, sopraggiunto durante una serata di festa insieme ai suoi amici, all'Art Club di Desenzano del Garda. Al suo funerale il feretro venne accompagnato da un corteo di oltre 1000 persone, tra le quali c'era anche l'ex premier Silvio Berlusconi.

Come ogni anno, nella piccola frazione di Calino è stata organizzata una messa in suo ricordo, che verrà celebrata venerdì alle 18,30, alla quale seguirà poi una cena in un ristorante di Erbusco, durante la quale si raccoglieranno fondi da devolvere in beneficenza alla Parrocchia di san Michele Arcangelo di Calino; i soldi saranno utilizzati per restaurare il vecchio organo.