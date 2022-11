Uccisa dalla malattia a 42 anni, le lacrime per mamma Roberta: "Resterai nei nostri cuori"

"Il suo sorriso, la sua forza e la sua voglia di vivere rimarranno sempre nei nostri cuori", con queste parole l'associazione sportiva atletica Bedizzole ha annunciato, sui social, la prematura scomparsa di Roberta Borghi. Stroncata da una malattia, a soli 42 anni, lascia nel dolore il marito e la loro figlia adolescente.

A Bedizzole e nel mondo dell'atletica bresciana la giovane donna era molto conosciuta. Nata il 28 dicembre del 1979, fin da da ragazza era appassionata di corsa: tesserata per l'atletica Bedizzole, finché la malattia contro cui combatteva da alcuni anni glielo permise, partecipò a numerose competizioni organizzate dalla Fidal.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore: "Un angelo come te non lo scorderò mai. Sei stata di un coraggio ammirevole e di esempio per tutti quelli che soffrono", si legge. "Ora puoi tornare a correre lassù", chiosa la società in cui la 42enne aveva militato per anni.

Decine di persone sono attese per l'ultimo saluto che sarà celebrato alle 16.30 di oggi, mercoledì 2 novembre, nella parrocchia di Santo Stefano a Bedizzole. Oltre al marito e alla figlia lascia nel dolore i genitori e la sorella.