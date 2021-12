Lite col fidanzato: gli buca una ruota dell'auto e lo accoltella alla testa

Una banale lite tra fidanzati è degenerata nel sangue, martedì pomeriggio in pieno centro Rivoltella, poco dopo le 18. Teatro dell'aggressione via Parrocchiale.



Stando a quanto ricostruito finora dagli uomini del commissariato della Polizia di Stato di Desenzano, i cui agenti sono intervenuti sul posto insieme ai colleghi della Locale, una donna avrebbe colpito alla fronte il suo compagno con un coltellino svizzero, al termine di una discussione probabilmente alterata dai fumi dell'alcol, qualche bicchiere di troppo bevuto prima in viale Agello e poi nella piazzetta di fronte a Villa Brunati.

Sembra che l'arma si trovasse nell'auto del compagno. La donna se ne sarebbe impossessata per bucarne una gomma, lui avrebbe reagito colpendola e – a quel punto – sarebbe avvenuto l'accoltellamento; per fortuna non si è trattato di una ferita profonda.

L'uomo è stato portato nel vicino ospedale gardesano con l'ambulanza, lei è finita in commissariato. Entrambi sono di origine straniera e già conosciuti dalle forze dell'ordine.