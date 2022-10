Tragico incidente domestico sotto gli occhi della moglie: mercoledì il funerale

Nella chiesa di San Biagio a Rivoltella, mercoledì mattina alle 10 saranno celebrate le esequie di Ivan Virgilio Marcoli, morto tragicamente a Toscolano all'età di 71 anni. L'uomo è deceduto nella sua seconda casa in località Aviolo (a circa 760 metri d'altezza) verso le 15 di sabato, dopo essere caduto da un balcone alto 4 metri; pare che stesse sistemando una catasta di legna.

È stata la moglie a dare l'allarme dopo essere scesa a piedi in direzione del lago, perché nei pressi dell'abitazione non c'era campo per i telefoni cellulari. All'arrivo dei soccorsi, per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

La famiglia Marcoli è molto conosciuta a Rivoltella. Il 71enne era in pensione dopo una vita da ferroviere, mentre il figlio e il fratello sono titolari di due imprese edili. Ne piangono la scomparsa la moglie Rosa, i figli Elisa e Alessandro, il genero Federico, la sorella Susi con Giovanni e il fratello Silvano.