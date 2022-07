Le grida dei vicini, l'incubo in casa: cerca di soffocare la madre col cuscino

Le grida della donna hanno spaventato i vicini, che hanno subito chiamato il 112: all'arrivo di pompieri e carabinieri il suo aggressore, il figlio, si era barricato in casa e ha opposto a lungo resistenza prima dell'arresto. Solo poco prima avrebbe cercato di soffocare l'anziana madre con un cuscino.

Una serata da incubo per una donna residente a Rivoltella, la popolosa frazione di Desenzano: nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri di Sirmione (della compagnia di Desenzano) e i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per una situazione d'emergenza in un'abitazione della zona. Come detto il figlio, in preda all'ennesimo raptus, avrebbe aggredito la madre e pure cercato di soffocarla.

Arrestato dai carabinieri

All'arrivo dei militari si era già barricato in casa: per sfondare la porta si è reso necessario l'intervento dei pompieri. In seconda battuta è stato raggiunto dai carabinieri, che l'hanno immobilizzato e arrestato: sembra esclusa per ora l'ipotesi di reato di tentato omicidio, ma s'indaga per lesioni aggravate e atti persecutori. Una situazione problematica in famiglia: pare che non fosse la prima volta che la donna venisse aggredita dal suo stesso figlio, un giovane classe 1986.