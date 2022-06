La bombola esplode, vola sulla strada come un proiettile: sfiorate auto e persone

Un boato tremendo, una bombola di gas che viaggia impazzita per decine di metri, la strada chiusa per motivi di sicurezza (e per fortuna nessun ferito): è la cronaca di una domenica pomeriggio in cui si è sfiorata la tragedia a Rivoltella di Desenzano, nella centralissima zona di Viale Motta. E' qui che poco dopo le 18 è stato lanciato l'allarme al 112 per una esplosione: di fatto una bombola che era stoccata nel giardino di un'abitazione si sarebbe surriscaldata per le temperature torride, esplodendo.

Solo per una serie di circostanze probabilmente irripetibili nessuno si è fatto male. La bombola è esplosa nel giardino di una villetta al civico 19, dove in quel momento non c'era nessuno. Ha sfondato la siepe e attraversato tutta la carreggiata, come un razzo, fino a schiantarsi contro il cancello dell'abitazione di fronte, e ancora rimbalzando in dietro e rotolando sull'asfalto. Nel mentre avrebbe anche sfiorato un'automobile.

Indagini in corso

"Mi è esplosa a 50 metri dal cofano - racconta un testimone su Facebook - La bombola l'ho spostata io dalla strada e adagiata sul marciapiede. Qualche secondo prima e non sarei qua a raccontarla". Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Polizia Locale. La strada è stata inizialmente del tutto chiusa al traffico veicolare, poi riaperta con senso unico alternato. A poca distanza dalla bombola esplosa ne è stata trovata un'altra. Entrambe sono state poste sotto sequestro. Indagini e approfondimenti in corso.