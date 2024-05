Brutta caduta in bici, batte la testa: bimbo soccorso dall'eliambulanza

Brutto incidente in bicicletta sul Lago d'Iseo per un bambino di 7 anni: l'incidente è avvenuto verso le 9.30 della mattina di oggi – venerdì 24 maggio – lungo via Papa Giovanni XXIII a Riva di Solto.

Sembra che il piccolo abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo della bici e rovinando violentemente a terra. A seguito della caduta, ha riportato un trauma cranico e lesioni agli arti, superiori e inferiori.

Vista anche la giovane età, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, oltre a quello di un'automedica e dell'ambulanza della Croce Blu di Lovere. Il bimbo è stato caricato sul velivolo e portato in ospedale per il ricovero in codice giallo.