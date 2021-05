Con un balzo le scippano la borsetta: nei guai due minorenni del paese

Prima la inseguono, poi le rubano la borsetta: mercoledì 19 maggio, verso le 14:15, una donna ucraina è stata derubata da due minorenni in Largo Bensheim, a Riva del Garda. Come scritto da Trentotoday, i due giovani hanno puntato la donna e l'hanno seguita. Uno dei due, con un balzo, le ha tolto la borsetta che era appoggiata nel cestino anteriore della bicicletta per poi dileguarsi insieme al complice in direzione della Fraglia Vela. Nessuna violenza nei confronti della donna, che prontamente ha allertato il 112.

Dopo una decina di minuti i due minorenni sono stati identificati da un agente della Polizia Locale in quel momento in servizio sul territorio. Gli agenti li hanno intercettati non molto distanti dal luogo del misfatto grazie alla minuziosa descrizione delle caratteristiche fisiche fornita dalla vittima.

Recuperata tutta la refurtiva

Una volta fermati, i due hanno indicato il luogo dove nel frattempo avevano nascosto la borsetta, recuperata in seguito da una pattuglia in borghese della Polizia di Stato. Al suo interno sono stati ritrovati i documenti, il bancomat e alcune banconote. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori di Trento ha disposto la restituzione della borsa alla donna. Fortunatamente il contenuto era ancora all'interno della borsa. I due minorenni sono stati denunciati a piede libero e affidati ai genitori e ai tutori. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del Comune.