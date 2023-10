Il giovane cameriere d'hotel era un 'narco' ricercato in tutta Europa

Era ricercato in tutta Europa perché ritenuto responsabile di reati in materia di stupefacenti. Infatti lui, un albanese di 30 anni, nel dicembre 2022 era stato condannato da l tribunale di Tirana a una pena di tre anni e quattro mesi in carcere. Colpevole, dunque, e per questo si era dato alla fuga.

Il latitante si è nascosto per quasi un anno, fino a quando il "Servizio per la cooperazione internazionale" della polizia non ha avuto la (quasi) certezza che si trovasse in un comune gardesano. Secondo le indagini degli investigatori internazionali, l’uomo si era nascosto a Riva, dove aveva anche trovato lavoro come cameriere di un albergo. Così, sulla scrivania dei carabinieri è arrivata la foto e l’informativa sul ricercato.

I militari di Riva hanno iniziato a indagare e non ci hanno messo molto a scoprire che si trattava del cameriere di un albergo, dove poi i militari hanno fatto scattare il blitz. Quando sono arrivati davanti all’albanese, lui non ha opposto resistenza.

Il trentenne è stato arrestato e portato in carcere. Successivamente, i giudici hanno modificato la misura di custodia cautelare con l’obbligo di firma tre volte alla settimana, in attesa di essere estradato in Albania, dove sconterà la propria pena.



Fonte: Trentotoday.it