Porta della cucina sfondata, poi la paura: colata di fango travolge un hotel

Il maltempo ha colpito diverse zone del nord Italia, spaventose le immagini che arrivano dal Brembo in piena, e anche l'Alto Garda.

Alle 1.40 della notte tra mercoledì e giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti per su numerose richieste di soccorso per allagamenti nei comuni di Riva del Garda e Torbole. In un ristorante si è allagata la cucina, l'acqua entrata nel locale era arrivata a circa un metro da terra; altri disagi si sono verificati all'interno di un campeggio nel comune di Torbole.

L'evento più significativo, raccontano i colleghi di Trentotoday.it, si è verificato sulla Gardesana 45 bis, l'Hotel Pier è stato letteralmente travolto da una colata di fango e detriti proveniente dai canaloni che si trovano sopra. L'ondata di piena ha sfondato la porta della cucina travolgendo tutta l'attrezzatura, per poi andare a colpire tutta la sala da pranzo, la reception e la hall dell'albergo interessando circa 500 metri quadrati di struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 6 mezzi tra cui il carro con braccio meccanico, che ha trasportato sul posto circa 100 sacchetti di sabbia stoccati dal corpo di Arco, che sono serviti a deviare il flusso dell'acqua che scendeva dalla strada. Il personale dei vigili del fuoco ha iniziato una prima opera di ripristino, in attesa delle ditte specializzate per evitare che il materiale fangoso indurisse negli ambienti interni.

Non si sarebbero registrati feriti, gli ospiti, circa un centinaio, sono stati trasferiti a Limone. Erano presenti anche i sindaci di Riva del Garda e Limone, quest'ultimo con il suo vice, il geologo provinciale, il servizio strade della provincia e i carabinieri di Riva del Garda.