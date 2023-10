Fermato ubriaco al volante: "È colpa del ragù di mia nonna"

Alto Garda. Alla guida ubriaco a causa del ragù della nonna. È la strana scusa rilasciata a una delle pattuglie dei carabinieri di Riva del Garda, impegnate durante i controlli nella notte fra sabato 7 e domenica 8 ottobre.

Fermato dai militari con un tasso alcolemico superiore al limite, il conducente ha provato a giustificarsi dicendo di aver mangiato a cena il ragù preparato dalla nonna, fatto anche con il vino. Non è bastato ovviamente per convincere i carabinieri, che lo hanno punito con 543 euro di multa e il ritiro della patente.

Stessa sanzione anche per altri quattro dei 57 conducenti controllati dai militari. Alcuni sono anche stati fermati per violazioni del codice della strada e patenti di guida scadute, mentre in tre macchine perquisite sono anche state trovate alcune sostanze stupefacenti.



Fonte: Trentotoday.it