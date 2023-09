Ubriachi alla guida, controlli a raffica: 3 patenti ritirate, nei guai anche un ciclista

Nel weekend appena trascorso, quello del 9 e 10 settembre, i carabinieri hanno organizzato diversi posti di controllo lungo le strade di Riva del Garda.

Durante i controlli, per i quali sono stati impiegati due etilometri e alcuni militari della compagnia di Arco, sono stati fermati in tutto 63 veicoli: dopo averli sottoposti all'alcol test, i militari hanno ritirato la patente a tre automobilisti con l'accusa di guida in stato di ebbrezza.



Nei guai è finito anche un ciclista, fermato perché pedalava in modo un po' troppo sbilenco. I carabinieri hanno quindi deciso di sottoporlo a sua volta all'esame dell'etilometro, che ha dato esito positivo: per lui la multa è stata inevitabile, essendo illegale spostarsi in bicicletta dopo aver bevuto.



Ricordiamo che, pedalando con un tasso alcolemico nel sangue tra 0,51 e 0,8 g/l, si è soggetti a una sanzione di carattere amministrativo compresa tra 544 e 2.174 euro. Tra 0,81 e 1,5 g/l, la multa può arrivare fino a 3.200 euro.





Fonte: Trentotoday.it