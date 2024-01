Ubriachi alla guida e droga in auto, controlli a raffica: ritirate 10 patenti

Controlli a tappeto dei carabinieri nella zona di Riva del Garda nel fine settimana del 13 e 14 gennaio. I militari hanno messo in atto un imponente servizio e sono stati controllati 240 veicoli e 285 persone. I risultati?

Sono state ritirate dieci patenti per guida in stato di ebbrezza (otto uomini e due donne in età compresa tra i 20 e i 55 anni), con il sequestro ai fini della confisca di un mezzo. Sono state comminate cinque contravvenzioni ed eseguite due perquisizioni e cinque ispezioni veicolari alla ricerca di stupefacenti con esito positivo in due casi.

Fonte: Trentotoday.it