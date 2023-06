Calcio e musica vietati in spiaggia: maxi controllo della polizia

È vietato giocare a palla a Riva del Garda: lo dice esplicitamente il regolamento di polizia urbana. Alcuni vacanzieri si sono lamentati per la presenza di ragazzi che giocavano a calcio o che ascoltavano musica ad alto volume: l’intervento delle forze dell’ordine non si è fatto attendere ed è stato effettuato un controllo straordinario con dieci agenti della Locale.

Avvenuto nella giornata di ieri, domenica 18 giugno, Il blitz ha riguardato le località dei Sabbioni, punta Lido, Porfina e porto San Niccolò. L’intervento è scattato perché, da diversi giorni, giungevano al comando segnalazioni di giovani che avrebbero creato disturbo nei confronti dei molti residenti e turisti che affollano le spiagge benacensi.

Centinaia di ragazzi identificati

I giovani avrebbero giocato a calcio in modo molesto nei confronti delle altre persone presenti. Molestie a cui si sono aggiunte anche musica ad alto volume e schiamazzi. Alla fine, l’attività dei poliziotti ha portato all'identificazione di circa un centinaio persone (sia minorenni sia maggiorenni) e multe ai motorini parcheggiati troppo vicino alla spiaggia.



“Le spiagge del Lago di Garda devono essere un luogo dove tutti, residenti e turisti, possano sfruttare delle bellezze naturalistiche e godersi momenti di riposo e relax senza essere infastiditi o frastornati da chi, senza senso civico, impone le proprie regole - ha spiegato il comandante della polizia locale dell’Alto Garda Filippo Paoli -. Attività di controllo straordinarie del territorio come questa saranno ripetute nel corso dell’estate per garantire la sicurezza e la pacifica convivenza. Questo si affianca a controlli ordinari che prevedono il pattugliamento costante della fascia lago con l’impiego di biciclette in modo tale da garantire un elevata mobilità”.



Fonte: Trentotoday.it